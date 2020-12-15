В Молдове без вести пропала женщина: полиция просит помощи в поисках

26-летняя женщина отправилась к своей матери в село Киркэешты Каушанского района в конце ноября. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Как сообщает полиция, изначально женщина сказала маме, что собирается устроиться на работу на ферме возле Бельц. Пропавшая взяла с собой зимнюю обувь.