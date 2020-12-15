В Молдове без вести пропала женщина: полиция просит помощи в поисках

26-летняя женщина отправилась к своей матери в село Киркэешты Каушанского района в конце ноября. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.
Как сообщает полиция, изначально женщина сказала маме, что собирается устроиться на работу на ферме возле Бельц. Пропавшая взяла с собой зимнюю обувь.
Рост женщины – 170-175 см, она среднего телосложения, блондинка, волосы длиной до плеч. Была одета в красную куртку, обута в белые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о её местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 07609090.
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