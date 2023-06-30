В Молдове авиакомпании хотят обязать заблаговременно передавать данные о пассажирах Пограничной полиции

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Это предусматривает разработанный МВД законопроект об использовании данных из реестра с именами пассажиров. Согласно инициативе, авиатранспортные операторы будут бесплатно передавать данные обо всех пассажирах всех рейсов – как вылетающих из Молдовы, так и прилетающих в РМ, в том числе следующих транзитом.

Данные будут передаваться по мере появления соответствующей информации, но не ранее 48 часов и позднее 24 часов да запланированного рейса; сразу после закрытия рейса, т.е. сразу после посадки пассажиров в воздушное судно, готовящееся к взлету, и когда пассажиры не могут подняться или высадиться. При отсутствии данных о регистрации пассажира авиаперевозчик будет присылать обновления каждые 2 часа, передаёт infomarket.md.

В перечень информации, которые будут передаваться в Погранполицию, включено более 20 категорий данных: код резервации пассажира и дата продажи билета, дата рейса, данные пассажира (имя, фамилия, дата рождения, научная степень/звание и другая информация), данные о форме оплаты билета (наличными, кредитной картой, валютой и др.), график вылета-посадки, данные туристического агентства/агента, который зарезервировал билет или приобрел его, хронология регистрации пассажира на рейс, включая check-in и др., в том числе, если пассажир не явился на рейс, данные о багаже, общее число пассажиров одного рейса и т.д.

Данные будут поступать и обрабатываться специально созданным для этих целей подразделением Пограничной полиции, которое будет вести журнал пассажиров, обрабатывать сведения, обмениваться аналогичной информацией с другими странами, в том числе с Европейским агентством по сотрудничеству в области применения законов. Законопроект регламентирует передачу данных пассажиров и их обработку, включая защиту персональных данных пассажиров.

Данные будут передаваться исключительно методом push (автоматизированная доставка персонализированной информации) и храниться 5 лет. Расходы на внедрение проекта частично будут покрыты в рамках проекта Международной организацией по миграции с бюджетом 195 тыс. долларов: на эти средства будет закуплено оборудование и спецтехника для оснащения подразделения по сбору данных пассажиров, оснащение офиса и организацию обучающих визитов и ознакомления с системой Go-Travel, которая применяется в других странах.

Программное обеспечение для этой системы предоставлено бесплатно ООН. Начиная с третьего года эксплуатации, Молдова будет осуществлять взнос на поддержку системы, как и остальные 64 государства, которые её используют. Для РМ расходы составят около 2 млн леев в год.

Законопроект направлен на предупреждение террористических и других угроз в сфере безопасности.

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