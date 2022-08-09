В Молдове августовские осадки принесли проблемы с качеством столового винограда

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После двухмесячной засухи в начале августа почти во всех районах страны прошли дожди (примерно 15-35 мм). Состояние многолетних плантаций, не оборудованных системами ирригации, осадки улучшили в очень небольшой мере, можно сказать – незаметной, с учетом очень серьезного дефицита влаги в почве. При этом фермеры-виноградари отмечают, что после кратковременного дождливого периода на многих плантациях столового винограда начался процесс крекинга (растрескивания) ягод.

Специалисты виноградарских ассоциаций считают, что растрескивание ягод происходило не столько из-за дождей, сколько из-за сопровождавшегося временного похолодания и увеличивающейся разницы между ночной и дневной температурой воздуха. Однако уже к концу прошлой недели жаркая и преимущественно сухая погода вернулась в страну, и, судя по метеопрогнозам, задержится опять надолго. Это значит, что крекинг виноградных ягод в начале августа может остаться единичным эпизодом, а не длительным процессом (как, например, в 2019 году), передаёт east-fruit.com.

Как утверждают представители трейдинговых компаний, с конца по середину августа наблюдается кратковременный спад экспортных поставок столового винограда: коммерческие объёмы продукции из теплиц или полузакрытых плантаций иссякли, а винограда с открытых плантаций ещё слишком мало для регулярного планового экспорта. Понижение (стоит надеяться – кратковременное) качества винограда, видимо, в ближайшие дни почувствует только внутренний рынок.

Между тем, за первую неделю августа оптовые цены на столовый виноград красных сортов снизились в среднем с 20 леев/кг до 17 леев/кг, белых сортов – с 20 леев/кг до 14 леев/кг. Процесс удешевления этого продукта замедляется по сравнению с ситуацией в последней декаде июля. Однако столовый виноград, в зависимости от конкретного сорта, уже дешевле, чем в том же периоде прошлого года на 10-53%.

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