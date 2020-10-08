В Молдове арестовали семерых сбытчиков героина (ВИДЕО)

0

Речь идёт о мужчинах в возрасте от 30 до 45 лет из Яловенского района и муниципия Кишинёв.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, члены группировки занимались оборотом наркотиков. Операция по их задержанию проходила в условиях риска, так как один из фигурантов дела был вооружён. В связи с этим была задействована спецбригада “Фулджер”. В результате у одного из подозреваемых изъяли пистолет “Байкал”, которым он владел на законных основаниях.

Стоит отметить, что в рамках расследования был внедрён агент под прикрытием, который осуществил контрольную закупку героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновным грозит от 7 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.