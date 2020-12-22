За неделю 9 человек попали в больницы с обморожением

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С 14 по 20 декабря 9 человек в возрасте от 3 до 80 лет пострадали из-за длительного пребывания на холоде. Они были госпитализированы с гипотермией I или II степени. Случаи были зарегистрированы в Хынчештском, Каларашском, Дубоссарском, Окницком, Шолданештском, Бричанском, Сорокском и Страшенском районах.

Всего за указанный период в Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 775 обращений. В больницы страны доставили 5 391 пациента: 4 748 взрослых и 643 ребёнка.

За указанный период в “скорую” чаще всего обращались с респираторными заболеваниями – 3 772 запроса, в том числе 1 365 пациентов с ОРВИ. Кроме того, на прошлой неделе зарегистрировали 2 912 обращений от пациентов с симптомами заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе 50 пациентов с острым коронарным синдромом. Врачи также оказали первую помощь 2 062 гражданам с неврологическими заболеваниями, в том числе были зарегистрированы 244 инсульта.

В указанный период произошло 34 ДТП, в результате которых пострадали 40 человек. 33 из них были доставлены в больницы.

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