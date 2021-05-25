В Молдове 83% школ работают с физическим присутствием учеников

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По состоянию на 21 мая 1 029 (82,99%) общеобразовательных учебных заведений работали с физическим присутствием учеников в классах, а 30 (2,42%) школ – исключительно онлайн. Об этом сообщило Министерство образования, культуры и исследований.

По данным ведомства, 66 учреждений осуществляют учебный процесс с физическим присутствием учеников начальных и 50% от общего числа учеников выпускных классов, а 115 школ – с физическим присутствием в классах учеников младших и выпускных классов, передаёт moldpres.md.

Ввиду роста случаев заболевания COVID-19 на карантин ушли и учатся онлайн 10 классов. В системе начального, гимназического и лицейского образования общее число учеников, заразившихся новым коронавирусом, составляет 33, на самоизоляции находятся 514 учеников. Кроме того, 31 учитель заразился новым коронавирусом, 29 находятся на самоизоляции. Еще 26 человек из числа непреподавательского и вспомогательного персонала заразились новым вирусом, 8 находятся на самоизоляции.

В системе высшего образования заболел только один студент. В профессионально-техническом образовании в этот период у 4 учащихся, 2 преподавателей и одного человека из вспомогательного персонала тест на вирус Sars-Cov-2 дал положительный результат.

Что касается дошкольных учреждений, 4 детсада и 24 группы детей ушли на карантин. Заболели 7 детей, 654 – на самоизоляции. Заразились новым коронавирусом и 34 воспитателя, 54 находятся на самоизоляции. Из числа непреподавательского и вспомогательного персонала заболели 23 человека, а 52 находятся на самоизоляции.

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