В Молдове 40% домовладений не подключены к канализации

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В Молдове порядка 40% домовладений не подключены к канализации и лишены центрального водоснабжения. Об этом говорят данные Национального бюро статистики.

По данным ведомства, всего в нашей стране зарегистрировано свыше 1 миллиона 319 тысяч квартир и частных домов. Из них подключены к водопроводу 62% домовладений, к канализации – 60,8%, передает gagauzinfo.md.

Менее половины домовладений подключены к центральному отоплению. Больше всего домов, лишенных доступа к канализации и водопроводу, находятся в сельской местности.

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