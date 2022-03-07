В Молдове 306 учащихся болеют COVID-19

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На прошлой неделе COVID-19 заразились более 150 учащихся начальных, гимназических и лицейских классов. Всего коронавирусом сейчас болеют 306 учеников. Данные обнародовало сегодня Министерство образования и исследований.

В то же время заболели 61 учитель и 9 человек из числа вспомогательного персонала.

За тот же период в детских садах страны зафиксировано десять случаев заражения среди малышей, девять среди воспитателей и десять среди вспомогательного персонала, сообщает moldpres.md.

Напомним, что в эти дни у учащихся короткие весенние каникулы. Они вернутся к занятиям в среду, 9 марта.

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