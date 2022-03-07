В Молдове 306 учащихся болеют COVID-19

В Молдове 306 учащихся болеют COVID-19

На прошлой неделе COVID-19 заразились более 150 учащихся начальных, гимназических и лицейских классов. Всего коронавирусом сейчас болеют 306 учеников. Данные обнародовало сегодня Министерство образования и исследований.

В то же время заболели 61 учитель и 9 человек из числа вспомогательного персонала.

За тот же период в детских садах страны зафиксировано десять случаев заражения среди малышей, девять среди воспитателей и десять среди вспомогательного персонала, сообщает moldpres.md.

Напомним, что в эти дни у учащихся короткие весенние каникулы. Они вернутся к занятиям в среду, 9 марта.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md