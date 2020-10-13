В Молдове 19 из 1240 школ находятся на карантине: данные Минобразования

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Из 1240 школ Республики Молдова 19 находятся на карантине и продолжают образовательный процесс в дистанционном режиме. На онлайн-обучение также переведен 301 класс, в котором был подтвержден как минимум один случай инфицирования COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

– С начала учебного года у 284 школьников тест на COVID-19 оказался положительным, а 7 186 учащихся сейчас находятся на самоизоляции. Кроме того, коронавирусом заразились 373 учителя, еще 373 находятся на карантине, – уточнил глава Минобразования.

Шаров также сообщил, что из 1398 детских садов работают 1096. Шесть дошкольных учреждений и 18 групп находятся на карантине. При этом новый коронавирус подтвердился у четверых детей и 67 воспитателей, передаёт moldpres.md.

По словам министра, из 91 профессионально-технического учебного заведения страны два находятся на карантине, поскольку у 52 учащихся и 20 преподавателей выявлен COVID-19. В то же время 17 университетов Молдовы применяют смешанную систему обучения, а в семи студенты учатся только онлайн. До сих пор коронавирусом заразились 96 молодых людей и 50 преподавателей, на самоизоляции находятся 127 студентов и 21 педагог.

– Наша основная цель – сохранить школы открытыми как можно дольше, ввести ограничительные меры там, где нет другого решения, обеспечить учебный процесс всем необходимым, чтобы у нас была качественная школа и образование, – подчеркнул Игорь Шаров.

В 2020-2021 учебном году учебные заведения Республики Молдова работают по семи моделям, предложенным профильным ведомством в контексте пандемии COVID-19. Большинство школ (964) выбрали модель №1, которая обеспечивает стопроцентное физическое нахождение в школе, а 193 учреждения предпочли смешанную систему обучения.

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