В Молдове 17 детям бесплатно провели операции по вживлению слуховых имплантов

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Всего на 2020 год было запланировано 20 подобных хирургических вмешательств. Ещё трое детей получат кохлеарный имплантаты до конца текущего года.

По данным пресс-службы Минздрава, с 2020 года хирургические операции по вживлению кохлеарных имплантатов для детей проводятся за счёт Фонда обязательного медицинского страхования. Так, на эти цели в этом году было выделено 7,8 млн леев.

– Эти дети родились во второй раз. Нет ничего прекраснее, чем впервые услышать нежный голос матери. Я искренне благодарю команду врачей, как из Республики Молдова, так и из Румынии и Чешской Республики, за их усилия и работу, за то, что эти дети смогут в полной мере наслаждаться жизнью, – отметила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Глава минздрава также отметила, что независимо от количества детей, которым в 2021 году понадобится кохлеарный имплант, государство покроет все расходы из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования.

Директор Республиканской детской клинической больницы “Эмилиан Коцага” Василий Томуз отметил, что количество детей с нарушениями слуха увеличивается. Так, в список ожидания уже были включены 15 детей.

Стоит отметить, что хирургические операции по вживанию кохлеарных имплантатов проводила команда врачей больницы “Эмилиан Коцага” под руководством известного чешского профессора Иржи Скрживана.

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