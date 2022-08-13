В “Молдовагаз” разъяснили, как будут выставляться счета за август

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Поставщик уведомляет, что в августе процесс считывания показаний счётчиков для выставления счетов за потребление природного газа будет осуществляться в два этапа.

В период 12-15 августа будет проверен расход газа для выставления счёта по старому тарифу – 17,24 лея за кубометр без НДС (18,61 леев с НДС).

Для определения объёма потреблённого газа после вступления в силу новых цен на газ соответствующим периодом станет 25 августа-3 сентября. С 12 августа тариф повышен до 21, 296 леев за кубометр газа без НДС (плюс 8% НДС), пишет ipn.md.

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