В МолдГУ запускают пилотный проект по уходу за детьми в возрасте 0-3 лет

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Пилотный проект „Служба по уходу за детьми в возрасте 0-3 лет” будет запущен в Молдавском государственном университете. Программа призвана помочь молодым семьям продолжить учёбу. Ректор МолдГУ Игорь Шаров и министр труда и социальной защиты Марчел Спэтарь подписали соответствующий меморандум.

В университете будет оборудовано место для безопасного ухода за детьми в возрасте от 0 до 3 лет. ВУЗ совместно с Министерством труда и социальной защиты должен обеспечить отбор, профессиональную подготовку и вовлечение квалифицированного персонала и волонтёров в оказание услуг по уходу за детьми.

Молдавский государственный университет является первым высшим учебным заведением в стране, которое реализует этот проект, пишет ipn.md.

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