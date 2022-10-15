В MOLDEXPO открылась Агропромышленная неделя 2022

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Более двухсот компаний из Молдовы, Австрии, Италии, Румынии и Украины представят на Moldexpo свои предложения инноваций, технологий и оборудования для агропромышленного сектора, фитосанитарных продуктов и удобрений. В рамках Агропромышленной недели состоятся международные специализированные выставки Moldagrotech (40-й по счету) и Farmer (25-й), а также ярмарка Toamna de aur.

На выставке MOLDAGROTECH демонстрируются комбайны, тракторы, другие машины и оборудование для механизации сельского хозяйства. Специализированные научные учреждения продвигают имеющиеся новые технологии, направленные на повышение эффективности выращивания, сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции, передает moldpres.md.

Предложение выставки-ярмарки FARMER включает в себя продукцию фермерских хозяйств, а также технологии, материалы для эффективной деятельности аграрного бизнеса. На стендах также экспонируются комбикорма, ветеринарные препараты, препараты, используемые в животноводстве. Посетители также найдут средства защиты растений, удобрения для развития и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

На традиционной ярмарке «Золотая осень» овощи, фрукты, яблоки, мед и продукты пчеловодства можно приобрести напрямую у местных производителей. Отдельный сегмент занимает посадочный материал (саженцы, цветы, семена), пользующийся большой популярностью у посетителей.

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