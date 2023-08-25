В “Moldelectrica” будут следить за состоянием сетей с помощью дронов

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Агентство США по международному развитию (USAID) в Молдове передало в дар компании “Moldelectrica” партию из 10 дронов для проверки работоспособности высоковольтных воздушных линий электропередач.

Пожертвование на сумму около миллиона долларов было сделано в рамках проекта USAID по энергетической безопасности Республики Молдова (MESA) и направлено на модернизацию инфраструктуры транспортировки электроэнергии, усиление способности “Moldelectrica” собирать информацию о состоянии электрических сетей и эффективно реагировать на возможные инциденты или сбои, тем самым способствуя повышению энергетической устойчивости страны.

По данным Минэнерго, дроны, оснащённые современными цифровыми системами мониторинга линий электропередач, позволят сделать процесс более эффективным за счёт сбора подробных аэрофотоснимков на обширных территориях, снижения затрат на сбор данных и улучшения безопасности сотрудников “Moldelectrica”.

После получения оборудования сотрудники компании будут обучены использованию дронов как для регулярного наблюдения за электрическими сетями, так и для сценариев чрезвычайных ситуаций, пишет moldpres.md.

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