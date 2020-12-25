В молдавских вузах в этом году увеличилось число студентов

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В этом году на лиценциат поступили 15 тысяч абитуриентов. В 2019-м их было на две тысячи меньше. На магистратуру зачислены шесть тысяч студентов — на 100 больше, чем годом ранее. Рост зарегистрирован как в государственных вузах, так и в частных. В то же время контрактников стало больше в среднем на 21,5%.

– В университеты смогли поступить выпускники лицеев, а также некоторые выпускники прошлых лет, не сдавшие БАК. Не будем забывать, что с тестированием не справились около 20-30% учащихся, – отметил директор программ Института общественных политик Анатолий Гремальский.

Число студентов из-за рубежа сохранилось на прежнем уровне. Большинство — из Румынии, Израиля и Индии. Всего же в этом году в вузах страны насчитывается 59 тысяч учащихся, передаёт publika.md.

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