В молдавских ВУЗах планируют внедрить дуальное образование

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Положения содержатся в проекте поправки к Кодексу об образовании, утверждённом в первом чтении парламентом. Таким образом будут созданы условия для привлечения специалистов-практиков из различных областей, а также будет усилена академическая мобильность для повышения качества вузовского образования.

Эта концепция доказала свою эффективность в профессионально-техническом образовании, где учащиеся проводят теоретические занятия в учебных классах, а практические занятия – на предприятиях. В случае университетов вариант дуального образования будет действителен для первого вузовского цикла по определённым специальностям на условиях, установленных Министерством образования и исследований, путём координации с другими центральными органами и заинтересованными экономическими агентами, – заявил министр образования Анатолие Топалэ.

Изменения в Кодексе об образовании предусматривают и введение двойных специальностей в области педагогических наук и филологии. По завершении студенты получат только один диплом об окончании ВУЗа по двум специальностям, пишет ipn.md.

Проект поправки к Кодексу об образовании должен быть принят и в окончательном чтении.

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