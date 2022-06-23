В молдавских университетах появились новые специальности

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Несколько университетов страны представили предложения по трем новым специальностям: дизайн, анимация и мультимедийное производство. Новые профессии можно будет изучать в Молдавском государственном университете, Техническом университете Молдовы, Государственном педагогическом университете им. Иона Крянгэ, а также в Академии музыки театра и изобразительных искусств. Каждый университет возьмет на себя специфический для специализации компонент.

Студенты новых программ лиценциата будут иметь в качестве учителей практиков в области анимации, игр и мультимедиа. Студенты также будут проходить курсы со специалистами из глобальных компаний (Crunchyroll, Sony) и международных университетов (Центр предпринимательства Калифорнийского университета в Беркли), передает ipn.md.

Внедрение новых специальностей в образовательную программу стало возможным при содействии проекта “Технологии будущего”, финансируемого USAID и Правительством Швеции. В пресс-релизе проекта говорится, что учеба по этим специальностям предполагает активное использование технологий и интерактивный формат курсов. Средний возраст работников трех секторов менее 35 лет, а заработная плата для начального уровня – 10-12 тыс. леев.

– Университеты Молдовы будут готовить специалистов новой эры для более чем 20 профессий сектора Createch, востребованных как для национального, так и для международного рынка, в том числе на звукорежиссера, продюсера, аниматора, программиста VR/AR, дизайнера UX/UI, 3D-моделирование и т. д. Анимация, game design и new media – самые быстрорастущие отрасли в творческом секторе на глобальном уровне. У Республики Молдова уже есть хорошо развитый творческий сектор с более чем 2 000 компаний, оборот которых в 2020 году составил 150 млн долларов, – уточнила директор проекта Дойна Нистор.

Эти специальности появились в программе приема в ответ на спрос на рынке труда. Game design, анимация и мультимедиа демонстрируют самый ускоренный рост в секторе досуга и развлечений. Объем игровой индустрии в 2021 году составил 180 млрд долларов США, что на 14,4% больше, чем в 2020 году, анимация достигнет 642,5 млрд долларов к 2030 году, а new media – 837 млрд долларов к 2026 году.

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