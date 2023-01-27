В молдавских школах учатся более 1600 детей из Украины

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1665 детей из семей украинских беженцев учатся в школах Республики Молдова. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.



Согласно официальной статистике, всего в нашу страну прибыли 43 457 несовершеннолетних беженцев из Украины. 1665 из них были зачислены на обучение в 229 школ нашей страны. 441 ребёнок имеет статус учащегося, а 724 – слушателя. При этом 160 детей обучаются на государственном языке, а 1005 – на русском.

В дошкольных учреждениях обучаются 702 ребёнка из соседней страны.

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