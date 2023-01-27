В молдавских школах учатся более 1600 детей из Украины

В молдавских школах учатся более 1600 детей из Украины

1665 детей из семей украинских беженцев учатся в школах Республики Молдова. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Согласно официальной статистике, всего в нашу страну прибыли 43 457 несовершеннолетних беженцев из Украины. 1665 из них были зачислены на обучение в 229 школ нашей страны. 441 ребёнок имеет статус учащегося, а 724 – слушателя. При этом 160 детей обучаются на государственном языке, а 1005 – на русском.

В дошкольных учреждениях обучаются 702 ребёнка из соседней страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md