В молдавских школах проводят лекции по безопасности дорожного движения

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Общеобразовательные учреждения, а также молодёжные центры и внешкольные учреждения в течение марта проведут акции по информированию школьников и родителей о безопасности дорожного движения. Соответствующий приказ подписал министр образования и исследований Анатолие Топалэ.

Акции будут организованы при поддержке Инспектората полиции, Центров здоровья, службы чрезвычайных ситуаций. Учащимся расскажут о том, как правильно переходить улицы в качестве пешеходов: не надевать наушники и не смотреть в телефон при переходе улицы, не пересекать пешеходный переход бегом, внимательно осматриваться перед началом движения, пишет moldpres.md.

Дорожное образование очень важно, особенно для детей, так как они являются одной из самых уязвимых категорий. Чтобы попасть в школу, им иногда приходится ездить по неприспособленным улицам, без тротуаров, переходить дорогу на ненаправленных перекрестках, на участках дорог с ограниченной видимостью. Наша задача — рассказать им об этих опасностях, — рассказал Топалэ.

Уроки дорожного движения входят в учебную программу обязательной дисциплины «Развитие личности», изучаемой в I-XII классах. При этом в начале каждого учебного года во всех образовательных учреждениях страны проводится Декада дорожного движения, цель которой – напомнить детям о необходимости соблюдения ПДД.

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