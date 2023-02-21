В молдавских школах начались предтестирования

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С сегодняшнего дня учащиеся выпускных классов проходят предварительное тестирование, чтобы проверить, насколько они готовы к экзаменам предстоящим летом. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Так, в период с 21 по 23 февраля свыше 12 тыс. учеников четвертых, девятых и двенадцатых классов пишут контрольные работы по основным предметам, передаёт Exclusiv TV.

В рамках предварительного тестирования ученики решают тесты в тех же условиях и за то же время, как на реальном экзамене. Впоследствии учащиеся вместе с педагогами проведут работу над ошибками. В начальных классах предварительные экзамены охватят 2 794 учащихся из 73 школ, в гимназических предтестирование пройдут 3 340 учащихся из 101 школы. Контрольные напишут и 6 127 лицеистов из 152 учреждений.

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