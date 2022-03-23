В молдавских школах и садах учатся 1300 детей-беженцев

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По словам министра образования и науки Анатолия Топалэ, 1300 украинских детей уже посещают школы и дошкольные образовательные учреждения в Молдове, а всего на текущий момент подано более 1400 заявлений о приёме.

Мы предлагаем больше возможностей украинским беженцам. Первый вариант – регистрация и подача заявления о предоставлении убежища. Второй вариант – посещение детьми занятий в классах вместе с другими учениками, в данном случае они становятся слушателями. Этот вариант действителен для всех граждан Украины, находящихся на территории Республики Молдова. Точно так же можно получить доступ к внеклассной деятельности, — рассказал Топалэ во время передачи на частном телеканале.

Министр отметил, что процедура зачисления в школу или детский сад для беженцев является упрощённой и предусматривает только подачу заявления и предъявление документов, удостоверяющих личность.

Заявление о приёме в образовательные учреждения может подать родитель или законный представитель ребёнка, он может обратиться в примарию или в образовательное учреждение по месту нахождения. Уже подано более 1400 заявлений, а зачисленных в общеобразовательные учреждения – около 1300. В школы зачислено 1000 учащихся, 320 человек обратились с просьбой зачислить детей в детские сады, – добавил министр, пишет ipn.md.

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