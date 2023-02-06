В молдавских школах и детсадах зарегистрировано более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

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На прошлой неделе в школах и детских садах Молдовы зарегистрировали 8692 случая заражения ОРВИ и гриппом. Данные представило Министерство образования и исследований.

Из общего числа случаев 3567 были выявлены в детских садах, 5125 – в учреждениях начального и среднего образования. При этом за неделю заболели 162 педагога и 64 вспомогательных работника образовательных учреждений, пишет moldpres.md.

Кроме того, на прошлой неделе в школах и детских садах страны было зарегистрировано 58 случаев COVID-19. Большинство заболевших – дети.

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