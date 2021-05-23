В многоэтажке в Тирасполе произошёл пожар

В многоэтажке в Тирасполе произошёл пожар

О возгорании в квартире на 9 этаже сообщили очевидцы. В загоревшейся квартире были заперты хозяева. Их сосед взломал дверь. Жильцы сначала вышли на площадку, но после вернулись в помещение, объятое огнём.

Мужчину и женщину эвакуировали подоспевшие на место ЧП пожарные. Их обнаружили в соседней комнате. Пострадавших передали врачам скорой помощи. Предварительно у них отравление продуктами горения.

Рассматривается несколько причин возникновения пожара: курение, короткое замыкание или забытый включённый паяльник. Комната, где обнаружен очаг возгорания, выгорела полностью. Проводится разбирательство, пишет mvdpmr.org.

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