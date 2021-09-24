В многоэтажке в столице вспыхнул пожар: четырёх человек эвакуировали (ФОТО)

В многоэтажке в столице вспыхнул пожар: четырёх человек эвакуировали (ФОТО)

Инцидент произошёл накануне вечером по адресу Измаил, 98/2. На место прибыли два пожарных расчёта.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, возгорание случилось в квартире на 4-м этаже. Спасатели эвакуировали четырёх человек из соседней квартиры. Они могли отравиться угарным газом.

В результате огнём было уничтожено имущество, находившееся в кухне площадью 9 кв.м. Пострадавших нет.

Обстоятельства и причину происшествия выясняют специалисты.

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