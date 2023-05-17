В многоэтажке на Рышкановке произошел взрыв

0

Взрыв прогремел сегодня в многоэтажке по улице Николай Димо в столичном секторе Рышкановка.

По данным полиции, один из жильцов дома из-за невнимательности не закрыл до конца газовую конфорку, из-за чего произошла утечка. Газ проник и в соседнюю квартиру через систему вентиляции. Взрыв произошел, когда сосед зажег зажигалку в ванной. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, передает pulsmedia.md.

В ГИЧС отметили, что вызов по этому адресу им не поступал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.