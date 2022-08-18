В мире выявлено более 35 тысяч случаев заболевания оспой обезьян

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В 92 странах мира выявлено более 35 тысяч случаев заболевания оспой обезьян. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

По его словам, за последнюю неделю заразились почти 7,5 тысяч человек, что на 20% больше, чем неделей ранее. Летальные исходы зафиксированы в 12 случаях, пишет rg.ru.

– Сообщения о почти 7,5 тыс. случаев поступили на прошлой неделе. Это на 20% больше, чем на предшествующей неделе, когда в свою очередь было зарегистрировано на 20% больше случаев, чем неделей раньше, – рассказал Гебрейесус.

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