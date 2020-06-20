В мире выявлен рекордный прирост пациентов с коронавирусом

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За последнюю неделю в мире коронавирусом были инфицированы около 1 млн человек. Это максимальный прирост с начала пандемии.

Как пишет vz.ru, в мае показатель недельного прироста держался на уровне 500-600 тыс. человек в неделю, в начале июня он возрос до 700-800 тыс. человек. Прирост в Аргентине, Бангладеш и Пакистане, где темпы распространения стали лидирующими в мире, продолжает держаться на высоком уровне. Максимальным он оказался в ЮАР – 43%. В Бразилии, Индии и Чили недельный прирост составил менее 30%.

Также растет число выздоровевших: их 49% от всех инфицированных, порядка 4,1 млн человек.

Кроме того, снижается показатель условной смертности. Она опустилась до минимального за последние два месяца значения – 5,3%. Всего в мире от коронавируса умерли порядка 450 тыс. человек.

В странах Европы, пишет источник, темпы распространения снизились до 2-3%. Первыми по числу инфицированных остаются США: там более 2,1 млн инфицированных. На втором месте остаётся Бразилия: там число инфицированных достигает 1 млн человек.

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