В мире установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

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Более 21 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю в мире, что представляет собой новый максимум за всё время пандемии. Число выявленных случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 5%, а летальных исходов – на 1%.

Как отмечается в еженедельном бюллетене ВОЗ, с 17 по 23 января зафиксирован “пятипроцентный рост числа новых случаев COVID-19 по сравнению с предшествующей неделей”: поступили сообщения о заражении 21 362 288 человек. За семь дней зарегистрировано 49 890 летальных исходов, что на 1% больше, чем неделей раньше, пишет tass.ru.

В Европе число заразившихся за неделю превысило 10 млн, и на неё приходится 47% всех новых случаев инфицирования в мире. О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (4 215 852). Далее следуют Франция (2 443 821), Индия (2 115 100), Италия (1 231 741) и Бразилия (824 279).

По данным ВОЗ на 25 января, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 352 796 704 инфицированных и 5 600 434 умерших.

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