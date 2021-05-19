В мире сделано около 1,5 млрд прививок от коронавируса

1 507 616 196 прививок от COVID-19 сделано в мире на настоящий момент. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду американским Университетом Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, пишет tass.ru, общее число случаев заражения COVID-19 составляет 163 963 931. Наибольшее количество выявлено в США – 32 996 786. На втором месте – Индия с 25 228 996 заразившимися, далее следует Бразилия, где заразились 15 732 836 граждан.

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