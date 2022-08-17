В мире рептилий

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Журналист «АиФ в Молдове» неделю поработала волонтёром в террариуме

Ксения Мерега, info@aif.md

Зоопарк – место, любимое детьми и часто посещаемое взрослыми. Здесь колоссальное число работников, ведь присмотр за животными и содержание парка – это масштабный труд. Обычный посетитель не видит всех внутренних процессов, не знает особенностей работы, а ведь это очень интересно.

Санитарный день

Понедельник в зоопарке – санитарный день. Проводится обработка помещений, организуются перемещения животных между вольерами (в межсезонье) и ветеринарное обслуживание, а также другие технические процессы. В такой день зоосад не принимает гостей и на территории только сотрудники.

Рабочая смена начинается в 7 утра, а иногда и раньше. Для меня первым делом – инструктаж: правила поведения, техника безопасности, ликбез. Я ведь новичок. Знакомимся с питомцами, их рационами и нуждами. Если честно, ничего не запомнила, кроме того, что агамы едят сверчков, а змей следует кормить раз в неделю живым кормом. Ну ничего, разберёмся на месте.

Приходим в выставочную часть. Там змейки – по домикам, ящерицы – по коробочкам – все на своих местах и делами ползучими заняты. А у меня по плану генеральная уборка. В целом, ничего сложного, хотя отнимает массу времени. Открываем ящик, чистим-моем-полощем, следим, чтобы обитатель не удрал на волю. Самые проблемные в уходе питомцы – анаконды и зелёная игуана. Они настолько суровы, что легко нанесут человеку парочку пренеприятных травм, а потому приходится быть очень аккуратными и работать быстро да в тандеме с напарником.

С уборкой провозились до обеда. После скорого перекуса идём кормить животных – здесь большинство питомцев ест раз в неделю. Рацион рассчитан так, чтобы рептилии получали достаточно питательных веществ и калорий, но не пускались в бурный рост.

После недельного волонтёрства стало ясно, что работа в зоопарке – для людей со стальными нервами и большим запасом терпения…

Не дай ящерицам и змеям засохнуть

Во вторник в зоопарке стартует рабочая неделя. На территории появляются гости, бегают дети, царит общее оживление. Кроме того, вторник – банный день. В летнюю жару все имеющиеся змеи и ящерицы сохнут. Да-да, когда все остальные потеют, эти мучаются от недостатка увлажнения. Задача у меня простая: пульверизатор в руки – и устраиваю освежающий душ ползучим. В ходе процесса в помещении и без того жарко, так становится ещё и влажно. Не сказать, что особенно приятная атмосферка, да ко всему ещё и форменные брюки при повышении температуры тела нещадно липнут ко всем выпуклостям.

Кормить в мой второй день «испытаний зоопарком» никого из рептилий не надо, так что остаётся покрошить фруктов жучкам-червячкам – и можно отправляться домой.

«Ручная линька» агам

Уход за животными в зоопарке – это обеспечение условий, близких к природным, и соблюдение большого списка правил, необходимых для того, чтобы питомцы оставались бодрыми и здоровыми. Одним из самых неблагодарных процессов остаётся гигиена, поскольку вне естественной среды животным нужна помощь. О том, как налажена работа в других секциях, я пока и думать не хочу, а вот в террариуме это в большинстве своём «ручной труд». Причём такой… на тренировку мелкой моторики.

Мне поручили ящериц. Этих созданий в коллекции Кишинёвского зоопарка проживает несколько видов, и для каждого из них есть свои особенности ухода. Линька у ящериц, да и змей тоже, в природных условиях происходит достаточно быстро. Там потёрся, здесь почесался, по траве побегал, по камням полазал – и дело сделано. Совсем другое – линька в условиях террариума. Коряг здесь немного, и те декоративные. Трава невысокая и искусственная (у кого-то её и вовсе нет), а с четырёх сторон гладкое стекло. Именно поэтому процесс оказывается более сложным и длительным. В этом случае повышается риск подхватить животному какую-нибудь неприятную кожную болячку. Скажем, если шкура долго остаётся на нём в виде лохмотьев и клочков, под ними могут расплодиться бактерии и грибки. Во влажной среде – запросто. А там и до больших поражений недалеко, и до более серьёзных проблем со здоровьем.

Моя работа – кропотливая и тщательная, тренирует мелкую моторику, зрение и выдержку. В среду я пинцетом «линяла» агам. Для всех сотрудников секции процесс не представляет проблемы: зверушки легко идут к знакомому человеку в руки, дают себя погладить и почухать, не норовят сигануть с рук на пол и забиться под стеллаж. Да и люди тут работают с тренированными нервами. То ли дело пришлый волонтёр. У меня на всё уходит больше двух часов.

Операция «Хы»

Четверг у меня был днём приключений. Мне поручили навести порядок у зелёной игуаны по имени Гоша. Толстенный такой здоровенный ящер с длинным хвостом и увесистой тушкой. Он шипаст, бородат, когтист и зловреден. А ещё склонен к побегам. В 2021 году в террариуме ему выстроили новенькие просторные апартаменты. Тут тебе и бассейн, и ветки для лазанья, и гамак для валяния, и газон под инфракрасной греющей лампой – все условия для счастливой холостяцкой жизни. Как истинный холостяк, Гоша любит уделать своё жилище до неузнаваемости: размазать еду по лежанке, выпачкать стенки лапами, истыкать витринное стекло мокрым носом или пооблизывать его, перевернуть воду и так далее. Что-то выходит у него случайно, а что-то происходит от природной зловредности. Как в день моей встречи с ним.

Часть работы – рутинная, и против неё хулиганистая ящерица обычно не возражает. Но, видимо, Гоша был в особом ударе с утра, поскольку ему удалось самому перемазаться и испачкать нарядно украшенные листьями брёвнышки собственным помётом. Благо всё «свеженькое» отмывается легче лёгкого, а дальше приходится отойти в сторону – за дело берётся «тяжёлая артиллерия». Операция «Хы» проводится сразу двумя сотрудниками. Этого как минимум требуют правила техники безопасности: один всегда страхует другого, благодаря чему удаётся избежать травм или ограничиться небольшим повреждением вместо значительного ущерба здоровью. Дикие звери – опасные подопечные, я вам скажу.

Пока из подсобки достают толстенную куртку и перчатки, Гоша наблюдает. Теперь главное сработать быстро, потому что сил тут даже крепкому дяденьке хватит ненадолго. Одной рукой резко открываем дверь, другой крепко держим тряпку. Нужно быстро занырнуть в террариум и постараться решительно ухватить «клиента» поперёк тушки, да так, чтобы не подставиться под удар. Конечно, «великий дракон» возмущён подобной фамильярностью, он шипит, челюстями клацает, когтистыми лапами машет…

Тряпкой быстро-быстро приводится в порядок шкура, зверушке возвращается первозданный опрятный вид. За две минуты Гоша умудряется извертеться и, вернувшись наконец на свой газон, возмущённо фыркает. Потопал тут же под лампу отдыхать – устал как будто. А по эту сторону стекла девушки судорожно выдыхают. Лица красные, глаза шальные, дыхание сбилось, руки подрагивают – не иначе как марафон бежали. Благо сильно перемазаться Гоша умудряется не так уж часто и его не приходится таскать на руках ежедневно.

Кстати, Гоша раньше был домашней зверушкой. Завели его себе любители экзотики и растили-любили, пока терпения хватало, а потом привезли в зоопарк. Думаю, скверный характер сказался, не иначе.

Купание улиток

Самые горячие дни в зоопарке – с пятницы по воскресенье, когда приходит много посетителей. Для персонала это одновременно и лёгкие дни, и непростые. В секции актуальными остаются рутинные дела вроде кормёжки и текущей уборки. Так, ящеркам раздаются фрукты и зелень, любителям насекомых – сверчки-жучки-червячки. Гоша поглощает свою порцию творога с витаминными добавками с ложечки, а черепахи и улитки принимают ванну.

Самое дежурное дело этих дней – вытирать витринные стёкла, залапанные детскими ладошками. Всем хочется придвинуться поближе, рассмотреть зверушек в деталях. Многие (в том числе взрослые) стучат по стёклам, пытаясь привлечь внимание рептилий. Так что вооружаемся тряпкой и, когда людей у витрин поменьше, натираем стёкла до прозрачности.

Последним приключением в террариуме для меня становится купание улиток. Живут в террариуме Кишинёвского зоопарка гигантские ахатины – сухопутные моллюски. Как питомцы они достаточно удобны – едят немного, шерсть не сыплется, выгуливать не надо. Для того чтобы ахатины росли здоровыми на радость хозяину, требуется поддерживать для них определённые условия.

Купать их, оказывается, не самая простая задача, хотя, казалось бы, что сложного. Но под краном это делать нельзя, лить на улиток холодную или горячую воду тоже, химию использовать, чтобы лучше отмыть, запрещено. И ёмкости для купания перед процедурой следует дезинфицировать, чтобы питомцы не заболели. Также в процессе надо следить, чтобы улитка не ныряла (быстро утонет), не травмировалась. Если ахатина спряталась в раковину, значит что-то у вас пошло не так. Вот такие «пляски с бубном» устраиваются раз в неделю, а в зоопарке в аквариумах живут несколько десятков улиток самых разных размеров и возрастов.

После недельного волонтёрства мне стало ясно, что работа в зоопарке – для людей со стальными нервами и большим запасом терпения. Конечно, за кадром осталась масса рутинных дел, ведь и для выращивания живых кормов (от сверчков до мышей) необходимо проводить работу, и уход за питомцами секции не ограничивается описанным.