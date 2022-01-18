В минувшие выходные в Приднестровье произошло два пожара

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В субботу утром, 15 января, хозяин растопил печь в пристройке жилого помещения и на некоторое время отъехал по семейным делам.

Дым увидели соседи и вызвали пожарных. Огонь ликвидировали в течение полутора часов. Однако пламя уничтожило документы, мебель и одежду. Жилой строительный вагончик с пристройкой сгорели полностью. Мужчина по неосторожности оставил резиновые перчатки на металлической варочной поверхности. Возможно, именно это стало причиной крупного пожара, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Ещё одно возгорание произошло ранним утром 16 января в селе Ержово. На улице Быковского загорелась кровля летней кухни. Накануне вечером супруги приготовили на печи еду и ушли спать в дом. О пожаре в экстренную службу сообщила их соседка.

Рыбницкие пожарные в течение 40 минут ликвидировали воспламенение. Сгорело 18 квадратных метров кровли. Предположительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

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