В Минске обсуждались возможности развития экономического сотрудничества между Молдовой и странами-членами ЕАЭС

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Премьер-министр Ион Кику наряду с главами правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России сегодня принял участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое прошло в Минске.

– Это дополнительная платформа для обсуждения путей активизации торгово-экономических отношений Молдовы с государствами региона. РМ необходимо региональное сотрудничество, в том числе в поддержке усилий на национальном уровне по развитию экспортного потенциала отечественной продукции и реализации совместных инвестиционных проектов, – сказал Кику.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул важность для Республики Молдова активного продвижения стратегии индустриализации страны, которая поможет создать дополнительные предпосылки для привлечения инвесторов. В частности, глава правительства рассказал, что в районах планируется создать 16 промышленных платформ, которые обеспечат необходимые условия для развития бизнеса.

Официальные лица обсудили действия, необходимые для устранения ограничений на грузовые перевозки в регионе. Государственная политика Республики Молдова в этой области ориентирована на интеграцию в международные коридоры.

– Мы стремимся расширять международное сотрудничество в транспортном секторе, что приведет к развитию современной трансконтинентальной инфраструктуры в регионе и интенсификации межгосударственной торговли, – сказал Ион Кику.

Главы правительств отметили, что в связи с пандемическим кризисом существует необходимость и настоятельная потребность упорядочить экономическое сотрудничество, диверсифицировать товары, услуги и рынки, сосредоточить усилия на практических мерах по борьбе с инфекцией и поддержать население и бизнес.

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