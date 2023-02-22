В Минсельхозе появятся 9 новых сотрудников. Зарплата одного из них составит более 21 тысячи леев

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Численность сотрудников Министерства сельского хозяйства и окружающей среды будет увеличена с 73 до 84. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

– Данные изменения необходимы для усиления возможностей министерства путём взятия на себя функций по выработке государственной политики в сфере земельных отношений и земельного мониторинга. Таким образом, Служба мелиорации и земельного фонда будет преобразована в управление. Также будет создана Служба гидроблагоустройства, — сообщил вице-премьер Владимир Боля.

Зарплаты новых сотрудников будут варьироваться от 21 416 леев (начальник службы) до 6 000-7 805 леев. Главный консультант будет получать 18 225 леев.

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