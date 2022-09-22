В Министерстве обороны обсудили молдавско-румынское военное сотрудничество

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Министр обороны Анатолие Носатый и командующий Национальной армией, бригадный генерал Эдуард Охладчук встретились с начальником Генерального штаба обороны Румынии, генералом Даниелом Петреску, который находится с официальным визитом в нашей стране по случаю учений “Огненный щит-2022”.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе диалога официальные лица рассмотрели темы, касающиеся двустороннего сотрудничества в военной сфере и перспектив его активизации, реформы оборонного сектора Республики Молдова, участия в миротворческих операциях с международным мандатом, а также ситуацию с региональной безопасностью.

Министр обороны Анатолие Носатый высоко оценил постоянную поддержку правительства Румынии реформ отечественного оборонного сектора, отметив, что Румыния была и остаётся ценным стратегическим партнёром для нашей страны.

Со своей стороны генерал Петреску подтвердил свою готовность продолжать поддерживать процесс модернизации Национальной армии в соответствии с западными и демократическими стандартами. В этом смысле он отметил, что вместе с командой Министерства национальной обороны приложит усилия для обеспечения эффективной реализации программ и проектов в области обучения, логистики и медицины, предназначенных для развития оборонного ведомства Республики Молдова и окажет необходимую поддержку в рамках организаций ООН, ЕС и НАТО, сообщает moldpres.md.

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