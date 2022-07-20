На Телецентре полным ходом идут работы по благоустройству сквера

На Телецентре полным ходом идут работы по благоустройству сквера

Как рассказал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, речь идёт о зелёной зоне на улице Гренобля.

– В этой зоне необходимо место для отдыха, так как здесь многоквартирные дома и учебные заведения, а также несколько больниц, – подчеркнул градоначальник.

На данный момент здесь снимают старый асфальт, устанавливают новый бордюр и обустраивают пешеходные дорожки. Также здесь будут осуществлены перенос остановки общественного транспорта и обустройство “кармана” для него, чтобы не блокировать движение по улице Гренобля.

В завершение будет установлена уличная мебель.

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