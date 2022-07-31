В МИДЕИ Молдовы снова потребовали вывода российских войск из Приднестровья

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вновь потребовало у России вывести свои войска и убрать вооружение с территории РМ, исходя из конституционного нейтралитета страны.

Об этом говорится в документе, опубликованном по случаю 30-летия начала миротворческой операции в приднестровском регионе.

– Молдавские власти в процессе урегулирования конфликта продолжают продвигать исключительно мирные решения, основанные на диалоге. Главная цель наших действий заключается в снижении военного фактора в регионе и создании гражданских механизмов, которые будут реагировать на реальные потребности процесса регулирования; способствовать укреплению доверия и созданию благоприятной атмосферы для выявления жизнеспособного решение приднестровской проблемы, — отмечается в послании.

При этом в МИД признали вклад миротворческой операции в соблюдение режима прекращения огня и поддержание стабильности в зоне конфликта. В ведомстве добавили, что благодаря операции, была остановлена военная фаза приднестровского конфликта, сообщает gagauzinfo.md.

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