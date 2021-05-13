В МИД России заявили о попытках США повлиять на ход выборов в Молдове

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Россия отмечает нарастающие попытки США и ЕС повлиять на руководство и ЦИК Молдовы в преддверии выборов в парламент республики.

Об этом на сегодняшнем брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишинёве без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы власти республики, в том числе и ЦИК Молдавии, – сказала Захарова.

Она добавила, что Россия планирует участвовать в наблюдении за выборами в парламент Молдовы, которые пройдут 11 июля.

Намерены принять участие в наблюдении за процессом голосования по двусторонней линии и в составе миссий международных организаций, включая СНГ и ОБСЕ, – уточнила Захарова.

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