В МИД России рассказали о настрое на развитие взаимодействия с Молдовой

– Состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений с учетом итогов недавних президентских выборов в Молдове. Был выражен общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года, – подчеркнули в ведомстве.