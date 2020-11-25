В МИД России рассказали о настрое на развитие взаимодействия с Молдовой

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко во вторник провел встречу с послом Молдовы в Москве Андреем Негуцей. Стороны обсудили отношения двух стран с учетом итогов выборов президента в республике и выразили общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ria.ru.
– Состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений с учетом итогов недавних президентских выборов в Молдове. Был выражен общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года, – подчеркнули в ведомстве.
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