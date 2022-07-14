В МИД России предостерегли Кишинёв от присоединения к западным санкциям (ВИДЕО)

– В России не остались незамеченными продолжающиеся усилия Евросоюза и НАТО, направленные на то, чтобы полностью встроить Молдову в свою антироссийскую кампанию, а также освоить её территорию под видом оказания содействия в сфере безопасности. Как показывает опыт, от антироссийских санкций страдают в первую очередь народы тех стран, руководство которых их ввело, – указала Захарова, сообщает РИА Новости.