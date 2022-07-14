В МИД России предостерегли Кишинёв от присоединения к западным санкциям (ВИДЕО)

В МИД России предостерегли Кишинёв от присоединения к западным санкциям (ВИДЕО)
Российская сторона предостерегает Кишинёв от присоединения к санкциям Запада против России, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

– В России не остались незамеченными продолжающиеся усилия Евросоюза и НАТО, направленные на то, чтобы полностью встроить Молдову в свою антироссийскую кампанию, а также освоить её территорию под видом оказания содействия в сфере безопасности. Как показывает опыт, от антироссийских санкций страдают в первую очередь народы тех стран, руководство которых их ввело, – указала Захарова, сообщает РИА Новости. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md