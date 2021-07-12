В МИД РФ прокомментировали результаты выборов в парламент Молдовы

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Российская сторона с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с досрочными выборами в Парламент Республики Молдова.

В России, отметила она, внимательно следили за подготовкой и проведением досрочных выборов в нашей стране. Российские наблюдатели входили в состав мониторинговых миссий Межпарламентской ассамблеи СНГ, Исполнительного комитета СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, а также БДИПЧ ОБСЕ. В предвыборный период МИД России неоднократно выражал сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны США, Европейского союза и его государств-членов.

– Российская сторона, тем не менее, с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе. Подтверждаем готовность к развитию многопланового сотрудничества с новым Парламентом и Правительством Республики Молдова. Надеемся на последовательную реализацию действующих российско-молдавских соглашений и договоренностей, а также на продолжение активного участия Республики Молдова в интеграционных процессах на пространстве СНГ. Готовы к взаимодействию со всеми молдавскими политическими силами, нацеленными на укрепление связей между нашими странами и народами. Убеждены, что дружественный характер отношений между Россией и Молдовой отвечает коренным интересам наших сограждан, которых связывают общая история, тесные духовные, культурные и гуманитарные узы, – подчеркнула Мария Захарова.

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