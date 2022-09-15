В МИД РФ прокомментировали решение властей Молдовы о запрете авиарейсов в Россию

Решение Кишинёва по авиасообщению с Россией политизировано и продиктовано внешними силами. Оно ударит в первую очередь по гражданам Молдовы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
– А что это как не навязывание политической воли вопреки экономической целесообразности и истинным пожеланиям собственных граждан. Где здесь демократия? Это диктат. Конечно, регулирование работы национальных авиакомпаний – это внутреннее дело государство. Однако очевидно, что решение молдавских властей ударило в первую очередь по гражданам этой страны, – сказала Захарова в ходе брифинга.
– Кому всё это выгодно? Народу Молдовы? Конечно, нет. Народу России? Конечно, нет. Есть кто-то, кто является бенефициаром этой ситуации. Вызывает сожаление линия молдавского руководства на политизацию сугубо практических вопросов двустороннего сотрудничества в угоду внешним силам, которые стремятся навязать республике антироссийскую повестку в ущерб ее собственным гражданам, – добавила Захарова, передаёт РИА Новости.
Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, сославшись на решение Органа гражданской авиации (ОГА), заявил, что авиарейсы в Россию из РМ официально запрещены “в целях обеспечения авиационной безопасности”.
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