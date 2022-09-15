В МИД РФ прокомментировали решение властей Молдовы о запрете авиарейсов в Россию

– А что это как не навязывание политической воли вопреки экономической целесообразности и истинным пожеланиям собственных граждан. Где здесь демократия? Это диктат. Конечно, регулирование работы национальных авиакомпаний – это внутреннее дело государство. Однако очевидно, что решение молдавских властей ударило в первую очередь по гражданам этой страны, – сказала Захарова в ходе брифинга.