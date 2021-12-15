В МИД РФ пообещали ответить на депортацию россиян из Молдовы

РФ отреагирует на действия властей Молдовы, которые не пустили в страну нескольких российских экспертов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне выборов в Приднестровье Молдова не разрешила въезд 10 гражданам России, общественным и политическим деятелям – по прибытии в аэропорт Кишинёва они были депортированы. Среди них историк и политолог Наталья Нарочницкая, а также член СПЧ Александр Брод.
-У каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда в Молдову. Можно было бы даже уточнить у них, хотя, мне кажется, все отвечали на эти вопросы… Если суммировать, у каждого были свои цели – участие в общественно-политических мероприятиях, встречи с молдавскими партнёрами, соотечественниками, научная работа, дела личного характера, – сказала Захарова на брифинге, отметив, что у некоторых россиян были официальные приглашения молдавских визави.
Она подчеркнула, что все эти обстоятельства не были приняты во внимание молдавскими властями, и “россиян ждало многочасовое ночное ожидание обратного рейса”.
– Вне зависимости от реальных причин запрета блокирование молдавскими властями контактов представителей гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Уже не говорю о демократических стандартах, которым привержен Кишинёв на словах, хотелось бы, чтобы и на деле тоже. Мы рассчитываем, что в Кишинёве откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточиться на развитии российско-молдавского сотрудничества, – заявила Захарова.
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