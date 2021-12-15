В МИД РФ пообещали ответить на депортацию россиян из Молдовы

-У каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда в Молдову. Можно было бы даже уточнить у них, хотя, мне кажется, все отвечали на эти вопросы… Если суммировать, у каждого были свои цели – участие в общественно-политических мероприятиях, встречи с молдавскими партнёрами, соотечественниками, научная работа, дела личного характера, – сказала Захарова на брифинге, отметив, что у некоторых россиян были официальные приглашения молдавских визави.