В МИД Франции не исключили, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет

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Вступление Украины в Евросоюз будет долгим процессом и может занять 15—20 лет. Об этом заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

По его словам, будет неправдой сказать, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два года.

– Нужно быть честными… Вероятно, это займёт 15 или 20 лет, это очень долгий процесс, — приводит РИА Новости его слова в эфире радиостанции Radio J.

Напомним, что молдавские власти подали заявку на вступление в Евросоюз вскоре после Украины.

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