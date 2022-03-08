В Международный женский день Игорь Додон навестил с подарками многодетную семью, в которой воспитываются 7 девочек (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, в Международный женский день, Игорь Додон посетил семью Ботезату из Кишинёва, которая растит в большой любви 8 детей, из которых 7 – девочки. Иоаким, Анна, Мария, Елизавета, Саломея и София ходят в школу, Нектария – в детский сад, а Теодоре всего 5 месяцев.