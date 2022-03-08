В Международный женский день Игорь Додон навестил с подарками многодетную семью, в которой воспитываются 7 девочек (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, в Международный женский день, Игорь Додон посетил семью Ботезату из Кишинёва, которая растит в большой любви 8 детей, из которых 7 – девочки. Иоаким, Анна, Мария, Елизавета, Саломея и София ходят в школу, Нектария – в детский сад, а Теодоре всего 5 месяцев.
Родителям, Еуджену и Ольге, приходится нелегко. Работает только глава семейства – в Военной академии вооружённых сил. Скромной зарплаты едва хватает на повседневные траты.
В 2019 году семья Ботезату приобрела в рассрочку квартиру. Из-за подорожания товаров первой необходимости, коммунальных услуг и продуктов питания, справляться с выплатами не удаётся.
– Поздравил маму и девочек с сегодняшним праздником, пожелал им прекрасной весны, душевного спокойствия и исполнения всех желаний. Передал продукты питания, одежду, книги, постельное бельё, ноутбук, принтер и денежную помощь. Поддержал супругов и отметил, что они – пример для многих семей. Добрые дела продолжаются! – отметил Додон на своей странице в соцсети.
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