В местных выборах 21 ноября могут принять участие более 130 тысяч человек

В местных выборах 21 ноября могут принять участие более 130 тысяч человек

Центральная избирательная комиссия обновила информацию о количестве избирателей в 15 округах, где 21 ноября состоятся новые местные выборы.

По данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 12 ноября на выборах ждут 130 626 граждан, имеющих право голоса.

Большинство из них – в Бельцах, где зарегистрировано 101 937 человек, имеющих право голоса. Наименьшее количество избирателей, включённых в реестр, проживает в населённом пункте Штефэнешть района Штефан-Водэ –  937 человек, пишет moldpres.md.

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