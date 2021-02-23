В Мексику привезли первые 200 тысяч доз «Спутник V»

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Мексика получила первые 200 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом у себя на странице в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

– Приземлился летевший через Лондон самолет рейса British Airways из Москвы с 200 тыс. доз вакцины Sputnik V. Первая партия была получена в результате недавнего разговора между президентами Лопесом Обрадором и Владимиром Путиным. Наша благодарность, — говорится в сообщении министра.

Отдельным сообщением глава мексиканского МИДа также поблагодарил Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и российского посла в стране Виктора Коронелли.

Согласно данным мексиканского Министерства здравоохранения, всего с начала пандемии в Мексике зафиксировано 2 млн случаев заболевания COVID-19. Вылечились 1,6 млн человек, умерли 180 536.

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