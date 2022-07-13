В медучреждениях столицы снова нужно носить маски

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Соответствующее решение приняла сегодня чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинёв. Ношение масок во всех медицинских учреждениях столицы, включая частные, вновь стало обязательным с сегодняшнего дня. В то же время маски рекомендовано носить в общественном транспорте.

Население призывают соблюдать все меры защиты от коронавируса и вакцинироваться, а в случае обнаружения признаков заболевания связаться с врачом.

Комиссия также приняла решение увеличить количество мест для больных коронавирусом в связи с ростом числа новых случаев.