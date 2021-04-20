В медицинские учреждения страны передано более 51 тыс. доз вакцины от коронавируса

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51 500 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca (Vaxzevria) были переданы сегодня медицинским учреждениям страны, чтобы обеспечить продолжение процесса вакцинации на национальном уровне.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, этими дозами будут продолжать вакцинировать медицинский персонал, а также людей, проживающих в домах престарелых, центров временного и долгосрочного размещения, людей старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями, работников сферы образования, служащих структур общественного порядка и безопасности, включая посольства, центральные и местные государственные учреждения, персонал социальных служб.

Процесс вакцинации также будет проходить по субботам и воскресеньям в соответствии с графиком, утвержденным на уровне учреждения, в том числе с помощью мобильных бригад, в зависимости от количества людей, которым необходимо пройти вакцинацию.

На сегодняшний день по всей стране было использовано 96 372 дозы вакцины против COVID-19. 10 241 человек получили обе дозы вакцины.

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