В марте закупочная цена газа для Молдовы составит 1011,73 долларов за тысячу кубометров

0

В марте закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учётом теплотворной способности, составит 1011,73 долларов за тысячу кубометров. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Он напомнил, что весь объём газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО «Тираспольтрансгаз».

Примечательно, что цена газа в Европе по итогам зимы упала в три раза – до около $515 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.