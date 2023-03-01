В марте закупочная цена газа для Молдовы составит 1011,73 долларов за тысячу кубометров

В марте закупочная цена газа для Молдовы составит 1011,73 долларов за тысячу кубометров

В марте закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учётом теплотворной способности, составит 1011,73 долларов за тысячу кубометров. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан. 

Он напомнил, что весь объём газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО «Тираспольтрансгаз».

Примечательно, что цена газа в Европе по итогам зимы упала в три раза – до около $515 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

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