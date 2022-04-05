В марте цены на квартиры в Кишинёве снова выросли

0

В марте 2022 года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирных домах Кишинёва увеличилась на 14-23 евро (или 2-4%) по сравнению с предыдущим месяцем. Рост цен на недвижимость наблюдается уже второй раз с начала года. Так, с начала 2022 года цены на жилые помещения в столице выросли на 3-5%. Об этом свидетельствуют данные биржи недвижимости Lara.

В марте цены на вторичное жильё в столице подскочили больше всего – на 23 евро за квадратный метр, или примерно на 4%: с 581 евро до 604 евро. По данным биржи Lara, это самая высокая цена за последние семь лет. Стоимость квартир площадью 50 квадратных метров увеличилась приблизительно на 1000 евро, а если площадь достигает около 80 квадратных метров, то средняя стоимость увеличилась на 1500 евро, передает mold-street.com.

С начала 2022 года больше всего подорожали квартиры с небольшой площадью (1-2 комнаты) – примерно на 10%. Так, если в декабре 2021 года один квадратный метр в “однушке” в секторе Центр стоил 742 евро, то в марте 2022 года его стоимость подскочила до 818 евро.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.